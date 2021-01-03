Комитет по правам человека ООН обязал Беларусь пересмотреть закон о массовых мероприятиях

Источник материала: Салiдарнасць

Комитет по правам человека ООН принял решение по жалобе бывшего председателя Гомельского горисполкома Светланы Гольдаде и правозащитников Леонида Судаленко и Анатолия Поплавного на отказ белорусских властей в проведении пикета.

Об этом сообщает правозащитный центр «Гомельская Весна».

Пикет в поддержку правозащитника Алеся Беляцкого, осужденного на 4,5 года лишения свободы за якобы уклонение от уплаты налогов, Гольдаде и правозащитники хотели провести в Гомеле в 2012 году, но им не разрешили. Причиной отказа стали требования заключить до начала мероприятия договоры на услуги милиции для поддержания порядка, на услуги станции скорой помощи и коммунальной уборки территории.

Светлана Гольдаде и правозащитники пытались обжаловать отказ, но все суды, включая Верховный, стали на сторону городских чиновников. Тогда они обозначили не только вопросы нарушения прав на мирное собрание и свободное выражений мнений, но также просили обязать официальный Минск изменить закон о массовых мероприятиях.

Суд в Женеве пришел к выводу, что белорусские власти нарушили статьи 19 и 21 Международного пакта о гражданских и политических правах, не обеспечив права на мирное собрание и свободное выражение мнений. Кроме того, Комитет по правам человека констатировал и нарушение статьи 2 пакта, обязывающей все страны добросовестно исполнять взятые на себя международные обязательства.

Согласно решению Комитета ООН, белорусское правительство в течение 180 дней обязано:

предоставить авторам жалобы эффективное средство правовой защиты; это требует, в частности, предоставить потерпевшим адекватную компенсацию;

предпринять все шаги, необходимые для предотвращения подобных нарушений в будущем путем пересмотра своего национального законодательства и практики его применения;

в течение 180 дней сообщить в Комитет ООН по правам человека об исполнении принятого решения и опубликовать его в средствах массовой информации на государственных языках – русском и белорусском.

Принятое решение окончательно и обжалованию не подлежит.