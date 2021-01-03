ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Комитет по правам человека ООН обязал Беларусь пересмотреть закон о массовых мероприятиях

03.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Комитет по правам человека ООН принял решение по жалобе бывшего председателя Гомельского горисполкома Светланы Гольдаде и правозащитников Леонида Судаленко и Анатолия Поплавного на отказ белорусских властей в проведении пикета.

Об этом сообщает правозащитный центр «Гомельская Весна».

Пикет в поддержку правозащитника Алеся Беляцкого, осужденного на 4,5 года лишения свободы за якобы уклонение от уплаты налогов, Гольдаде и правозащитники хотели провести в Гомеле в 2012 году, но им не разрешили. Причиной отказа стали требования заключить до начала мероприятия договоры на услуги милиции для поддержания порядка, на услуги станции скорой помощи и коммунальной уборки территории.

Светлана Гольдаде и правозащитники пытались обжаловать отказ, но все суды, включая Верховный, стали на сторону городских чиновников. Тогда они обозначили не только вопросы нарушения прав на мирное собрание и свободное выражений мнений, но также просили обязать официальный Минск изменить закон о массовых мероприятиях.

Суд в Женеве пришел к выводу, что белорусские власти нарушили статьи 19 и 21 Международного пакта о гражданских и политических правах, не обеспечив права на мирное собрание и свободное выражение мнений. Кроме того, Комитет по правам человека констатировал и нарушение статьи 2 пакта, обязывающей все страны добросовестно исполнять взятые на себя международные обязательства.

Согласно решению Комитета ООН, белорусское правительство в течение 180 дней обязано:

предоставить авторам жалобы эффективное средство правовой защиты; это требует, в частности, предоставить потерпевшим адекватную компенсацию;

предпринять все шаги, необходимые для предотвращения подобных нарушений в будущем путем пересмотра своего национального законодательства и практики его применения;

в течение 180 дней сообщить в Комитет ООН по правам человека об исполнении принятого решения и опубликовать его в средствах массовой информации на государственных языках – русском и белорусском.

Принятое решение окончательно и обжалованию не подлежит.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экс-мэр Гомеля Светлана Гольдаде выиграла у властей страны дело в Женеве.
 
Новости дня
Новости разные
 
Расейскі блогер Ільля Варламаў: «Героі 2020 году — беларусы, вупыр году — Лукашэнка»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.01.2021
Салiдарнасць
03.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика