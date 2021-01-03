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В 2020 году Tesla установила новый рекорд продаж

03.01.2021 18:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Компания Tesla первой среди автопроизводителей отчиталась об итогах деятельности в минувшем году. По части продаж электромобилей для фирмы он стал рекордным.


Новый рекорд Tesla установила несмотря на пандемию и сокращение мировых продаж автомобилей. По итогам 2020 года Tesla произвела на своих заводах 509 737 машин, из которых покупателям было доставлено почти 500 тысяч (499 550 штук). Большинство проданных электромобилей — это седан Model 3 и кроссовер Model Y (его выпуск не так давно начался и на «Гигафабрике» в Шанхае), которые разошлись в количестве 442 511 экземпляров. Напомним, что в 2019 году компания продала около 367 тысяч электромобилей.

Также в 2020 году Tesla установила рекорд по продажам за квартал — в последние три месяца минувшего года компания реализовала 180 570 электромобилей, а основной спрос также пришелся на Model 3 и Y (более 161 тысячи машин). Финансовые результаты Tesla за четвертый квартал 2020 года будут обнародованы позже.

 
 
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Компания Tesla первой среди автопроизводителей отчиталась об итогах деятельности в минувшем году. По части продаж электромобилей для фирмы он стал рекордным.
 
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