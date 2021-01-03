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Венгрия прощается с российской вакциной «Спутник V»

03.01.2021 18:41 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Венгрия прощается с российской вакциной «Спутник V»

  • 3.01.2021, 18:36
Венгрия прощается с российской вакциной «Спутник V»

Орбан заявил, что главная альтернатива европейской вакцины — китайская.

Еще одна вызвавшая вопросы вакцина — российский «Спутник V» — потеряла единственного поклонника в Европе. Венгерский премьер Виктор Орбан, главный возмутитель спокойствия в ЕС, назвал наиболее вероятной альтернативой западным вакцинам китайскую разработку, сообщает BBC.

Орбан упрекал Брюссель в нежелании развивать «восточное направление» вакцинации и отправил своих экспертов в Россию и Китай, чтобы изучить их достижения в этой области. В воскресенье он поделился своими выводами с венгерским национальным радио.

«Мы знаем, что у России хорошая вакцина, однако ее не хватает и вероятно и не хватит, поскольку мощности для ее производства ограничены», — цитирует Орбана Рейтер.

«Китайская же выглядит многообещающей, похоже, она будет доступна раньше и в большем количестве. В идеале у вас будет выбор между западной и китайскими вакцинами, если захотите привиться».

Ни российская, ни китайская вакцины пока не одобрены Европейским медицинским агентством для применения на территории ЕС.

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Орбан заявил, что главная альтернатива европейской вакцины — китайская.
 
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