Источник материала: Хартия'97

Зеленский записал для каждой области Украины и Крыма отдельные поздравления 3.01.2021, 17:59

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Украинцы получили персональные поздравления.

Президент Украины Владимир Зеленский записал отдельные новогодние видеообращения для каждого региона Украины и для Крыма.

Соответствующее видео обнародованы на страницах областных государственных администраций в Facebook, пишет «Новое время» .

Зеленский поздравил жителей Крыма с Новым годом и сказал, что даже в самый успешный год в Украине не может быть полной радости до тех пор, пока Крым не вернется обратно. Но президент верит, рано или поздно это случится.

«Без Крыма в Украине не так солнечно, не так вкусно, не так приятно. Ну, в общем, просто как-то не так. И так не должно быть. Я верю, что мы все равно будем вместе, бо Крим це Україна, а Украина это Крым. С Новым годом вас», — сказал глава государства.

К жителям Донецкой области президент обратился на украинском языке и пожелал здоровья и мира, отметив, что Украина делает все, чтобы следующий Новый год вся страна встречала в одно время и на одной волне, как большая семья.

«Пусть 2021-й наконец принесет его (мир — ред) в каждый город и каждый поселок Донбасса. Мы стремимся сделать все, чтобы следующий Новый год мы смогли встречать вместе: по одному времени, на одной волне, как одна семья. Ведь у нас одна семья. И мы вместе обязательно порадуемся новым победам донецкогоШахтера», — сказал президент.

Луганскому региону Зеленский также пожелал мира в 2021 году и рассказал, что был в этой области много раз, и каждый раз убеждался в искренности и доброте живущих в области людей.

«Хотя кондитерская отрасль в Украине достаточно развита, есть вещь, которую нам ничего не заменит — это луганский шахтерский торт. Пусть в новом году закончится война и мы всей страной посмакуем его вместе. Например, на матче Зари в родном Луганске», — сказал он.

Херсонской области президент пожелал, чтобы их жизнь была «как лучший херсонский арбуз — сладким, сочным и без нитратов». Николаевской — провести год не зная шторма. Одесситам президент пожелал, «чтобы все было ОК».

Жителям Буковины Зеленский сказал, что Черновцы — это украинский Париж, а Черкасской области пожелал только радостных слов в 2021 году.

Жителям Закарпатья президент пожелал «всегда чувствовать вкус душистого бограча и аромат домашнего вина». И чтобы 2021 год стал годом «высоких, как Говерла, достижений и нежных, как цвет сакуры, чувств».

Львовской области Зеленский пожелал «ровно столько поводов для счастья, сколько туристов в городе на зимние праздники». Ивано-франковцам он пожелал, чтобы «новый год наполнил каждого безграничной силой».

Ровенской области Зеленский пожелал ровных дорог, чтобы «новый год был действительно ровным, без американских горок», а также, чтобы местный футбольный клуб выбился в Премьер-Лигу. Жителям Волыни — «крепкого, как стены замка Любарта, здоровья, безграничного, как озеро Свитязь, счастья и драйвового, как земляк Монатик, заряда.

Днепропетровской области, своему «родному краю», президент пожелал, чтобы все было «космически, кроме цен».

Жителям Черниговской и Житомирской областей Зеленский пожелал «улыбок на все 32», а Сумской — отсутствия грусти.

Винницкой области президент пожелал щедрого 2021 года, подчеркнув, что на этой земле «дух рождества и зимней сказки ощущается особенно, ведь именно Винничина подарила Украине и миру Николая Леонтовича, а вместе с ним волшебную и удивительную мелодию Щедрик».

Столичному региону Владимир Зеленский пожелал крепкого здоровья и назвал Киев «сердцем Украины».

В отличие от общего поздравление президента, которое длилось почти 15 минут, региональные длятся около минуты.

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