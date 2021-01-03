|
Зеленый Луг до сих пор марширует
Источник материала: Хартия'97
Зеленый Луг до сих пор марширует
Упорству жителей этого минского микрорайона можно только позавидовать.
Как пишет Telegram-канал
Отметим, что в прошлое воскресенье в Зеленом Лугу на марш выходили целых три раза. Упорству жителей этого минского микрорайона можно только позавидовать.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Упорству жителей этого минского микрорайона можно только позавидовать.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)