Источник материала: Хартия'97

Зеленый Луг до сих пор марширует 1 3.01.2021, 17:47

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Упорству жителей этого минского микрорайона можно только позавидовать.

Как пишет Telegram-канал «Баста!» , жители минского микрорайона Зеленый Луг продожают акцию протеста.

Отметим, что в прошлое воскресенье в Зеленом Лугу на марш выходили целых три раза. Упорству жителей этого минского микрорайона можно только позавидовать.

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