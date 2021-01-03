Источник материала: Хартия'97

Синоптики: Рождество православные будут встречать с весенней погодой 3.01.2021, 17:39

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Прогноз погоды на рабочую неделю и Рождество Христово.

Казалось бы, новый год должен принести и новую погоду: вот-вот зима возьмется за дело и засыплет Беларусь снегом, морозы окрепнут, пишет kp.by . Но нет: прогнозы синоптиков на ближайшие дни не обещают настоящей зимы, и Рождество Христово, 7 января, православные будут встречать с весенней погодой. Лишь в некоторых регионах будет снежно - но слякотно.

Итак, в первый рабочий день нового года, в понедельник 4 января, погода существенно не изменится: все тот же плюс на термометре (до 4 градусов тепла днем) и небольшой дождь. Такая же картина ожидается и во вторник, но местами осадки прекратятся.

В канун Рождества у православных, в среду, 6 января, зима вроде бы покажет характер: немного подморозит, дожди сменятся снегом.

Однако 7 января аномальное для этой поры тепло вновь вернется в страну. В Брестской и Гомельской областях днем в четверг ожидается плюс 2-4 с дождем, в Гродненской и Могилевской - от ноля до плюс 2 с мокрым снегом, а в Минской и Витебской областях - около ноля градусов днем и мокрый снег.

Так когда же придет настоящая зима? Усиление морозов возможно к следующим выходным. Точных прогнозов на длинные выходные 7-10 января синоптики пока не дают.

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