Мы все умрем. Интеллект, эмоции, хитрость: как устроено наше мышление

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Мы все умрём. Интеллект, эмоции, хитрость: как устроено наше мышление

Что такое эмоциональный интеллект и как его измерять? Как образование продлевает жизнь на генетическом уровне? На эти и другие вопросы ответил Владимир Селиванов – доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедры общей психологии института эксперементальной психологии МГППУ.

Подкаст подготовлен в партнерстве с Московским государственным психолого-педагогическим университетом.

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