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Мы все умрем. Интеллект, эмоции, хитрость: как устроено наше мышление

03.01.2021 19:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Мы все умрём. Интеллект, эмоции, хитрость: как устроено наше мышление

Что такое эмоциональный интеллект и как его измерять? Как образование продлевает жизнь на генетическом уровне? На эти и другие вопросы ответил Владимир Селиванов – доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедры общей психологии института эксперементальной психологии МГППУ.

Подкаст подготовлен в партнерстве с Московским государственным психолого-педагогическим университетом.

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В какой степени умственные способности человека унаследованы, а в какой – приобретены? Из чего состоит мышление? Эмоции помогают или мешают когнитивной...
 
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