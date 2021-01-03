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Мы все умрем. Интеллект, эмоции, хитрость: как устроено наше мышление
03.01.2021 19:09 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Что такое эмоциональный интеллект и как его измерять? Как образование продлевает жизнь на генетическом уровне? На эти и другие вопросы ответил Владимир Селиванов – доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедры общей психологии института эксперементальной психологии МГППУ.
Подкаст подготовлен в партнерстве с Московским государственным психолого-педагогическим университетом.
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