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Очереди из грузовиков снова появились на границе Беларуси с ЕС

03.01.2021 19:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 янв – Sputnik. Более 280 грузовых автомобилей ждут разрешения на выезд в страны Евросоюза на территории Беларуси, свидетельствуют данные Государственного пограничного комитета в воскресенье. 

© Sputnik Василий Семашко
Стало известно, как белорусы будут платить “налог на границу”

Больше всего машин стоит на границе с Литвой – более 190. Самая многочисленная очередь в пункте пропуска "Бенякони": здесь находятся 90 фур. Выезда в Латвию ожидают 50 грузовиков, еще 40 стоят на границе с Польшей.

В последние дни 2020 года обстановка на границе была спокойной: очередей из грузовиков не наблюдалось. Однако, декабрь и ноябрь выдались достаточно сложными для дальнобойщиков. Порой в очередях стояло до двух тысяч грузовиков, которые собирались выехать в страны ЕС.

Говоря о причинах случившегося, белорусские пограничники отмечали неисправную работу своих коллег из Литвы, которые, по их словам, неритмично принимали грузовой транспорт.

Напомним, с 21 декабря в Беларуси вступили в силу новые правила, согласно которым белорусы не смогут выезжать в страны ЕС или Украину через наземные границы. Ограничения не касаются дальнобойщиков и тех, кто имеет основания для пересечения границы.

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Теги: Минск
 
 
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Большегрузы ждут выезда в Литву, Латвию и Польшу. Самая многочисленная очередь наблюдается в пункте пропуска "Бенякони".
 
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