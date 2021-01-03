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Очереди из грузовиков снова появились на границе Беларуси с ЕС
03.01.2021 19:09 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 янв – Sputnik. Более 280 грузовых автомобилей ждут разрешения на выезд в страны Евросоюза на территории Беларуси, свидетельствуют данные Государственного пограничного комитета в воскресенье.
© Sputnik Василий Семашко
Больше всего машин стоит на границе с Литвой – более 190. Самая многочисленная очередь в пункте пропуска "Бенякони": здесь находятся 90 фур. Выезда в Латвию ожидают 50 грузовиков, еще 40 стоят на границе с Польшей.
В последние дни 2020 года обстановка на границе была спокойной: очередей из грузовиков не наблюдалось. Однако, декабрь и ноябрь выдались достаточно сложными для дальнобойщиков. Порой в очередях стояло до двух тысяч грузовиков, которые собирались выехать в страны ЕС.
Говоря о причинах случившегося, белорусские пограничники
Напомним, с 21 декабря в Беларуси
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Большегрузы ждут выезда в Литву, Латвию и Польшу. Самая многочисленная очередь наблюдается в пункте пропуска "Бенякони".
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