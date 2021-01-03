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Экипаж россиянина Сотникова выиграл первый этап ралли «Дакар». Белорусы четвертые
Источник материала: Tut.by
Экипаж российского пилота команды «Камаз-мастер» Дмитрия Сотникова победил на первом этапе ралли-марафона «Дакар», сообщает
Протяженность первого этапа составила 277 км. Второе время показал чех Алеш Лопрайс из Instaforex Loprais Praga, отстав от лидера на 7 минут 56 секунд. Третьим стал экипаж россиянина Антона Шибалова из «Камаз-мастер» (+8,07).
Экипаж белоруса Сергея Вязовича, который
Экипаж россиянина Айрата Мардеева стал десятым (+25,53). С грузовиком действующего победителя «Дакара» россиянина Андрея Каргинова произошла неисправность. На 121-м километре у машины разлетелся вентилятор водяного радиатора.
В общем зачете с учетом пролога лидирует Сотников, вторым идет Лопрайс (+7,35), третьим — Шибалов (+7,44), Мардеев — десятый (+26,31).
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Третьим стал экипаж еще одного россиянина Антона Шибалова.
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