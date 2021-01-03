ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Андрей Лазуткин: 2020-й был интересен тем, что постоянно поддерживалось взвинченное психически состояние

03.01.2021 19:33 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 2021-й станет годом народного единства. А это возможность осознать и почувствовать, как важно сплотиться внутри страны для того, чтобы противостоять угрозам за ее пределами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А мир по-прежнему будет штормить. И как устоит наша лодка в этом океане, зависит только от нас.

Григорий Азаренок, корреспондент:
В новогодние дни оглядываешься на пройденный путь и пытаешься проанализировать то, что мы прошли. А прошли мы немало. И главный итог – попытка раскола общества.

Андрей Лазуткин: 2020-й был интересен тем, что постоянно поддерживалось взвинченное психически состояние

Травили силовиков. Оскорбляли. Унижали. Призывали сжигать форму. Предать командиров. Бросить своих товарищей. Главный политический товар и заветное желание – иудин грех. Не получилось.

Андрей Лазуткин: 2020-й был интересен тем, что постоянно поддерживалось взвинченное психически состояние

Иногда казалось, что целенаправленно ставилась задача – свести с ума часть населения. Буквально выключить рассудок.

Андрей Лазуткин: 2020-й был интересен тем, что постоянно поддерживалось взвинченное психически состояние

Андрей Лазуткин, политолог:
Год был очень необычным. Если мы помним, начинался он с того, что население наше массово скупало гречку и туалетную бумагу. А закончился тем, что то же самое население ходит в лесах, в бело-красно-белых флагах замотанные, по ночам митингуют и проводят другие странные действия.

Конечно, год был интересный в плане того, что постепенно, постоянно поддерживается вот это взвинченное психически состояние. Это все было очень интересно наблюдать. Я думаю, кому-то это подарило незабываемые эмоции, но многим подарило просто сутки, штрафы, ничего хорошего не принесло.

Читайте также:

«Прямо говорится о таком прямом и грязном вмешательстве». Лазуткин высказался об «Акте о демократии», который приняли в США

Алексей Дзермант: «Была очень серьезная попытка раскачать государство, может быть, даже уничтожить его»

«Патриотизм, политический суверенитет». Юрий Воскресенский о том, что поможет белорусам объединиться

Люди в материале: Андрей Лазуткин, Григорий Азарёнок

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 2021-й станет годом народного единства. А это возможность осознать и почувствовать, как важно сплотиться внутри страны для того, чтобы...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусы Санкт-Петербурга 148 раз вышли на акцию солидарности с соотечественниками
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.01.2021
Салiдарнасць
03.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика