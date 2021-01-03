Экипажи «МАЗ-СПОРТавто» заняли лидирующие позиции в первом этапе ралли-рейда «Дакар»

Источник материала: ОНТ

Экипажи команды «МАЗ-СПОРТавто» покоряют свой десятый в истории ралли-рейд «Дакар». В эти минуты проходит первый этап протяжённостью более 600 километров.

Боевой спецучасток, который и пойдёт в зачёт гонки, составляет 277 километров. Трасса на этой дистанции преимущественно гравийная. Но наши два МАЗа уже показали, что к бездорожью Аравийской пустыни готовы. На прологе экипаж Сергея Вязовича занял первое место и пока лидирует в общем зачёте. Другой капотный грузовик под управлением Алексея Вишневского пришёл к финишу на второй позиции.

Пока все основные фавориты ралли-рейда находятся друг от друга в пределах одной минуты. Сегодняшний этап завершится вечером. В зачёте грузовиков выступают 40 экипажей. Общая протяжённость маршрута – почти 7 тысяч километров.

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