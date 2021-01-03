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В Швейцарии завершился очередной этап лыжной многодневки «Тур де Ски»

03.01.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Швейцарии завершился очередной этап лыжной многодневки «Тур де Ски»

На лыжной многодневке «Тур де Ски» завершился очередной этап, который прошёл в швейцарском местечке Фаль Мюстайр.

Победителем гонки преследования стал российский лыжник Александр Большунов, стартовавший первым. Ещё один россиянин, Артём Мальцев, занял второе место. Он уступил победителю 53,7 сек. Тройку лучших замкнул французский лыжник Морис Манифика. Напомним, ранее Большунов победил на этом этапе в масс-старте.

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На лыжной многодневке «Тур де Ски» завершился очередной этап, который прошёл в швейцарском местечке Фаль Мюстайр. Победителем гонки преследования стал российский...
 
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