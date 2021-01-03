Неизвестный проник на территорию резиденции императорской семьи Японии

Источник материала: ОНТ

В Японии на территорию резиденции Акасака, где с семьей проживает император Нарухито, пробрался неизвестный. Как информирует РИА «Новости» со ссылкой на Fuji, полиция обнаружила нарушителя поздним вечером 2 января около дома двоюродной бабушки императора, 97-летней принцессы Юрико Микаса.

29-летнего мужчину задержали по подозрению в незаконном проникновении. Он объяснил свое поведение желанием увидеться с представителями императорской семьи.

Принцесса Юрико Микаса, возле дома которой был задержан нарушитель, – старейший член императорской семьи Японии. Она родилась при прадедушке нынешнего императора, в годы правления Тайсе.

Фото: РИА Новости / Ксения Нака

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