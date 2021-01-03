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Неизвестный проник на территорию резиденции императорской семьи Японии
Источник материала: ОНТ
В Японии на территорию резиденции Акасака, где с семьей проживает император Нарухито, пробрался неизвестный. Как
29-летнего мужчину задержали по подозрению в незаконном проникновении. Он объяснил свое поведение желанием увидеться с представителями императорской семьи.
Принцесса Юрико Микаса, возле дома которой был задержан нарушитель, – старейший член императорской семьи Японии. Она родилась при прадедушке нынешнего императора, в годы правления Тайсе.
Фото: РИА Новости / Ксения Нака
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В Японии на территорию резиденции Акасака, где с семьей проживает император Нарухито, пробрался неизвестный. Как информирует РИА «Новости» со ссылкой на Fuji,...
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