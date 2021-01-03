Американец Тревор Зеграс возглавил гонку бомбардиров молодежного ЧМ по хоккею

Источник материала: ОНТ

Американский нападающий Тревор Зеграс возглавил гонку бомбардиров молодежного чемпионата мира по хоккею.

В игре со словаками он оформил две голевые передачи и продлил результативную серию до пяти матчей. В активе Зеграса уже шесть заброшенных шайб и девять ассистентских баллов – он лидирует в гонке бомбардиров. Форвард может показать лучший результат в XXI веке по набранным очкам на турнире и побить рекорд Брэндона Шенна, который в 2011 году в составе сборной Канады набрал на молодежном чемпионате мира 18 очков.

Фото: hockey.by

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