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Американец Тревор Зеграс возглавил гонку бомбардиров молодежного ЧМ по хоккею
Источник материала: ОНТ
Американский нападающий Тревор Зеграс возглавил гонку бомбардиров молодежного чемпионата мира по хоккею.
В игре со словаками он оформил две голевые передачи и продлил результативную серию до пяти матчей. В активе Зеграса уже шесть заброшенных шайб и девять ассистентских баллов – он лидирует в гонке бомбардиров. Форвард может показать лучший результат в XXI веке по набранным очкам на турнире и побить рекорд Брэндона Шенна, который в 2011 году в составе сборной Канады набрал на молодежном чемпионате мира 18 очков.
Фото: hockey.by
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Американский нападающий Тревор Зеграс возглавил гонку бомбардиров молодежного чемпионата мира по хоккею. В игре со словаками он оформил две голевые передачи и...
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