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Сборная России обыграла команду Германии в четвертьфинале молодежного ЧМ по хоккею

03.01.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сборная России обыграла команду Германии в четвертьфинале молодежного ЧМ по хоккею

На молодёжном чемпионате мира по хоккею известны все полуфиналисты. Сборная России первой вышла в следующий раунд плей-офф, обыграв в напряженном поединке команду Германии.

Эта четвертьфинальная встреча состоялась накануне вечером и завершилась со счетом 2:1. У россиян шайбы забросили Василий Пономарев (10-я минута) и Данил Башкиров (29-я). У немцев отличился Флориан Элиаш.

Соперниками сборной России в полуфинале будут канадцы, обыгравшие в 1/2-й чехов – 3:0. Команда США победила сборную Словакии (5:2) и в полуфинале сыграет с Финляндией, которая одержала волевую победу над шведами. Уступая в счёте 0:2, финны смогли в итоге выиграть матч – 3:2.

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На молодёжном чемпионате мира по хоккею известны все полуфиналисты. Сборная России первой вышла в следующий раунд плей-офф, обыграв в напряженном поединке команду...
 
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