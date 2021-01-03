Сборная России обыграла команду Германии в четвертьфинале молодежного ЧМ по хоккею

Источник материала: ОНТ

На молодёжном чемпионате мира по хоккею известны все полуфиналисты. Сборная России первой вышла в следующий раунд плей-офф, обыграв в напряженном поединке команду Германии.

Эта четвертьфинальная встреча состоялась накануне вечером и завершилась со счетом 2:1. У россиян шайбы забросили Василий Пономарев (10-я минута) и Данил Башкиров (29-я). У немцев отличился Флориан Элиаш.

Соперниками сборной России в полуфинале будут канадцы, обыгравшие в 1/2-й чехов – 3:0. Команда США победила сборную Словакии (5:2) и в полуфинале сыграет с Финляндией, которая одержала волевую победу над шведами. Уступая в счёте 0:2, финны смогли в итоге выиграть матч – 3:2.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram