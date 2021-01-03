ГАИ: за двое суток в Беларуси произошло более 300 ДТП

Источник материала: ОНТ

Новогодние праздники омрачены всплеском аварий на белорусских дорогах. За двое суток в стране произошло более 300 ДТП, 16 человек пострадали, восьмерых, к сожалению, спасти не удалось.





Кошмарная авария в Докшицком районе. На автодороге М3 Минск – Витебск недалеко от деревни Замосточье автомобиль «Шкода», выехавший на встречную полосу, столкнулся с маршруткой. Двое детей, ехавшие на заднем сиденье легковушки, погибли на месте, их родители – в больнице.

Две смерти – такой же результат лобового столкновения в Свислочском районе. Там девушка-водитель не справилась с управлением. В результате Audi выскочила на встречку. Погибли двое пассажиров. В обстоятельствах трагедии разбирается следственная группа. Госавтоинспекция объявила об усилении контроля на дорогах страны. Цель – поиск водителей, севших за руль нетрезвыми. За два январских дня в Беларуси пьяными за руль сели 193 человека.

Патрулирование проводится в местах массового скопления людей – на подъездах к торговым центрам, местам отдыха и развлечений. Госавтоинспекция обращает внимание на то, что никакого лояльного отношения к нетрезвым водителям не будет ни в период новогодних праздников, ни в какое-либо другое время. Кроме того, всех участников дорожного движения просят не оставаться равнодушными и сообщать в милицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно.

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