ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

ГАИ: за двое суток в Беларуси произошло более 300 ДТП

03.01.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

ГАИ: за двое суток в Беларуси произошло более 300 ДТП

Новогодние праздники омрачены всплеском аварий на белорусских дорогах. За двое суток в стране произошло более 300 ДТП, 16 человек пострадали, восьмерых, к сожалению, спасти не удалось.


Кошмарная авария в Докшицком районе. На автодороге М3 МинскВитебск недалеко от деревни Замосточье автомобиль «Шкода», выехавший на встречную полосу, столкнулся с маршруткой. Двое детей, ехавшие на заднем сиденье легковушки, погибли на месте, их родители – в больнице.

Две смерти – такой же результат лобового столкновения в Свислочском районе. Там девушка-водитель не справилась с управлением. В результате Audi выскочила на встречку. Погибли двое пассажиров. В обстоятельствах трагедии разбирается следственная группа. Госавтоинспекция объявила об усилении контроля на дорогах страны. Цель – поиск водителей, севших за руль нетрезвыми. За два январских дня в Беларуси пьяными за руль сели 193 человека.

Патрулирование проводится в местах массового скопления людей – на подъездах к торговым центрам, местам отдыха и развлечений. Госавтоинспекция обращает внимание на то, что никакого лояльного отношения к нетрезвым водителям не будет ни в период новогодних праздников, ни в какое-либо другое время. Кроме того, всех участников дорожного движения просят не оставаться равнодушными и сообщать в милицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новогодние праздники омрачены всплеском аварий на белорусских дорогах. За двое суток в стране произошло более 300 ДТП, 16 человек пострадали, восьмерых, к сожалению,...
 
Новости дня
Новости разные
 
У ЗША разьмеркаваныя 14 мільёнаў доз вакцыны ад COVID-19. Прышчэпленыя 4 мільёны чалавек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.01.2021
Салiдарнасць
03.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика