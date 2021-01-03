В Берлинском метро произошел серьезный пожар

Источник материала: ОНТ

В Берлине накануне горело метро. Более ста пожарных экстренно эвакуировали пассажиров из подземки.





Инцидент произошел на станции, расположенной в Штеглице. Этот район популярен среди горожан и туристов. Пожар быстро ликвидировали. Пострадавших нет. По поводу чрезвычайной ситуации идёт расследование. Вероятно, причиной возгорания стало короткое замыкание.

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