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В Берлинском метро произошел серьезный пожар
Источник материала: ОНТ
В Берлине накануне горело метро. Более ста пожарных экстренно эвакуировали пассажиров из подземки.
Инцидент произошел на станции, расположенной в Штеглице. Этот район популярен среди горожан и туристов. Пожар быстро ликвидировали. Пострадавших нет. По поводу чрезвычайной ситуации идёт расследование. Вероятно, причиной возгорания стало короткое замыкание.
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В Берлине накануне горело метро. Более ста пожарных экстренно эвакуировали пассажиров из подземки. Инцидент произошел на станции, расположенной в Штеглице. Этот...
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