В Сирии на рынке взорвался автомобиль, пять человек погибли

Источник материала: ОНТ

На Ближнем Востоке третий теракт за праздничную неделю. В Сирии, в провинции Хасека, на рынке взорвался автомобиль. По меньшей мере пять человек погибли, десятки ранены.





На месте помощь пострадавшим оказывала скорая помощь. Пока ни одна из радикальных военизированных организации ответственность на себя не взяла.

Это уже третий теракт в стране за неделю. Ранее в районе Пальмиры боевики подорвали автобус с мирными жителями, а в административном центре, в той же Хасеке, террорист бросил гранату в толпу рабочих на рыночной площади.

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