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В Сирии на рынке взорвался автомобиль, пять человек погибли

03.01.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Сирии на рынке взорвался автомобиль, пять человек погибли

На Ближнем Востоке третий теракт за праздничную неделю. В Сирии, в провинции Хасека, на рынке взорвался автомобиль. По меньшей мере пять человек погибли, десятки ранены.


На месте помощь пострадавшим оказывала скорая помощь. Пока ни одна из радикальных военизированных организации ответственность на себя не взяла.

Это уже третий теракт в стране за неделю. Ранее в районе Пальмиры боевики подорвали автобус с мирными жителями, а в административном центре, в той же Хасеке, террорист бросил гранату в толпу рабочих на рыночной площади.

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На Ближнем Востоке третий теракт за праздничную неделю. В Сирии, в провинции Хасека, на рынке взорвался автомобиль. По меньшей мере пять человек погибли, десятки...
 
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