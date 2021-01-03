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Житель Новосибирска покончил с собой в прямом эфире
Источник материала: ОНТ
Житель Новосибирска (Россия) во время прямого эфира в социальной сети «ВКонтакте» покончил с собой. Об этом
Мужчина запустил прямую трансляцию из своей квартиры. Он снимал себя крупным планом. Вся подготовка к суициду была продемонстрирована на камеру. После россиянин покончил с собой.
Эфир длился 22 минуты.
Правоохранители проводят проверку. Устанавливаются причины самоубийства.
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Житель Новосибирска (Россия) во время прямого эфира в социальной сети «ВКонтакте» покончил с собой. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на «Новосибирск...
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