ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Житель Новосибирска покончил с собой в прямом эфире

03.01.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Житель Новосибирска покончил с собой в прямом эфире

Житель Новосибирска (Россия) во время прямого эфира в социальной сети «ВКонтакте» покончил с собой. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на «Новосибирск онлайн».

Мужчина запустил прямую трансляцию из своей квартиры. Он снимал себя крупным планом. Вся подготовка к суициду была продемонстрирована на камеру. После россиянин покончил с собой.

Эфир длился 22 минуты.

Правоохранители проводят проверку. Устанавливаются причины самоубийства.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Житель Новосибирска (Россия) во время прямого эфира в социальной сети «ВКонтакте» покончил с собой. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на «Новосибирск...
 
Новости дня
Новости разные
 
Андрей Лазуткин: 2020-й был интересен тем, что постоянно поддерживалось взвинченное психически состояние
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.01.2021
Салiдарнасць
03.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика