



Журналистка «Белсата» Екатерина Андреева на суде после задержания на площади Перемен в Минске 27 августа 2020 г. В РУВД на нее составили протокол по статье 23.34 КоАПП РБ («Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий»). На суде Андреевой дополнительно вменяли, что она якобы кричала «Жыве Беларусь». Минск, Беларусь. 28 августа 2020 г. Фото: belsat.eu





сообщает Белсат. Соответствующее постановление за подписью старшего следователя Фрунзенского РОСК Игоря Куриловича получил муж Екатерины, журналист Игорь Ильяш,Белсат.





Следователь объясняет отказ в свидании тем, что Екатерина якобы «может скрыться от органа уголовного преследования и суда».





Кроме того, Фрунзенский РОСК отказался возвращать технику, которую у Игоря Ильяша изъяли во время задержания в его квартире 24 ноября. Тогда журналиста приговорили к 15 суткам ареста. Одновременно на основе решения об аресте имущества Екатерины Андреевой у него забрали личную технику – в том числе два телефона и ноутбук.

Следователь сослался на то, что предметы были признаны «вещественными доказательствами» по делу журналисток «Белсата» Екатерины Андреевой и Дарьи Чульцовой.

Журналистки Екатерина Андреева (Бахвалова) и Дарья Чульцова остаются за решеткой с 15 ноября.



