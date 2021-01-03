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Построил четыре костела, хотел быть медиком. Что известно о епископе Казимире Великосельце?

03.01.2021 19:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Апостольским администратором на митрополичью кафедру Папа Римский Франциск назначил епископа Казимира Великосельца.

Построил четыре костела, хотел быть медиком. Что известно о епископе Казимире Великосельце?
Епископ Казимир Великоселец. Фото: catholic.by
Епископ Пинской епархии Казимир Великоселец – старейший иерарх современного католического костела в Беларуси.

Вспомогательный епископ Пинской епархии Казимир Великоселец последние годы служит в Гомеле. 5 мая ему исполнилось 75 лет, но Папа Франциск разрешил епископу Казимиру выполнять свои функции еще два года, пишет belsat.eu

Казимир Великоселец родился 5 мая 1945 года в деревне Староволя Пружанского района Брестской области. Его родители – обычные крестьяне – были верующими, и с детства приучали сына к молитве. Когда Казимиру было 10 лет, отец отвез его велосипедом в ближайший костел в Кобрине. Расстояние от дома до костела составляло 60 километров. Поэтому отец выехал с сыном в 2 часа ночи, приехали же на место только в 8 утра. Казимир Великоселец говорит, что хорошо помнит первую исповедь и причастие, как и дорогу к костелу и обратно.

После армии Казимир Великоселец работал сварщиком на строительстве универмага в Вильнюсе и приходил в костел. Тогда он обучался в подпольной духовной семинарии. В это время Казимир познакомился и подружился с Тадеушем Кондрусевичем, пишет «Ватиканское радио». Первоначально епископ хотел стать медиком и даже подал документы в училище, поскольку сомневался в своем призвании, но после возвращения в Беларусь продолжал тайно готовиться к поступлению в семинарию. В 1981 году его приняли в Рижскую семинарию на третий курс.

В 1992 году Казимира Великосельца назначили генеральным викарием Пинской епархии, в 1999 году он принял епископскую сакру.

Казимир Великоселец за время своего служения построил четыре костела.
 
Теги: Гомель
 
 
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Апостольским администратором на митрополичью кафедру Папа Римский Франциск назначил епископа Казимира Великосельца.
 
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