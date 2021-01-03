"Не все так просто у нас". Александр Гутор рассказал о трудностях с получением пива от Лионеля Месси

На клуб пришло письмо, нужно ехать в аэропорт. Но пока, к сожалению, туда я не добрался. Потому что, как я понял, нужно проходить процедуры — ехать на КПП, растаможивать. Не все так просто у нас. В ближайшее время планирую все-таки съездить.





Хоть и пропустил от Месси два мяча... Первый, правда, я ему подарил, второй он сам забил. Месси — легендарный футболист, добился такого успеха. Нельзя такой момент пропустить, нужно обязательно съездить в аэропорт и забрать. Приятно, что я дал толчок развитию Месси. (Улыбается). Так бы у него было 642 мяча.





Гутор стал одним из 160 вратарей, которые получат именное пиво от Лионеля Месси. Производитель напитка, который является спонсором аргентинца, создал 644 бутылки именного пива, где пронумерованы все голы форварда "Барселоны".





В 2011 году игравший тогда за БАТЭ Гутор пропустил два гола от Месси. Это случилось в домашнем матче Лиги чемпионов (0:5).





Отметим, что многие вратари уже получили пиво от Месси. В частности, лучшие вратари современности Буффон и Облак.