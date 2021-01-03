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Tesla почти достигла годовой цели Илона Маска по продажам электрокаров

03.01.2021 19:43 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Tesla почти достигла годовой цели Илона Маска по продажам электрокаров

  • 3.01.2021, 19:35
Tesla почти достигла годовой цели Илона Маска по продажам электрокаров

Годовые поставки компании выросли на 36% по сравнению с 2019 годом.

Производитель электрокаров Tesla в 2020 году поставил 499 550 автомобилей. Компания почти достигла цели в 500 000, поставленной ее основателем Илоном Маском, говорится в пресс-релизе Tesla.

Годовые поставки компании выросли на 36% по сравнению с 2019 годом. В четвертом квартале 2020 года Tesla поставила рекордные 180 570 автомобилей. Это превзошло ожидания биржи Уолл-стрит в 174 000 электрокаров.

По данным FT, в конце 2020 года Tesla работала на полную мощность. Продажи выросли за счет наращивания производства на новом заводе в Шанхае и запуска нового кроссовера Model Y.

"Очень горжусь командой Tesla за достижение этой важной вехи! В начале Tesla я думал, что вообще у нас шанс выжить 10% (оптимистично)", – отреагировал на показатели компании Илон Маск в Twitter.

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Годовые поставки компании выросли на 36% по сравнению с 2019 годом.
 
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