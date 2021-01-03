Источник материала: Хартия'97

Белорусы Санкт-Петербурга 148 раз вышли на акцию солидарности с соотечественниками 3.01.2021, 19:26

Видеофакт.

Белорусы Санкт-Петербурга 148 раз вышли на акцию солидарности с соотечественниками.

«Сегодня мы собрались у Витебского вокзала, места, которое соединяет нас с родиной и на фасаде которого находится герб Погоня.

Передаем слова поддержки Игорю и Дарье Лосик! А также поздравляем с днём рождения архиепископа Тадеуша Кондрусевича!

Вместе победим! Жыве Беларусь!» - сказали участники акции.

Видео опубликовал телеграм-канал «Баста!»









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