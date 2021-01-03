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Регионы Беларуси вышли на протесты
Источник материала: Хартия'97
Регионы Беларуси вышли на протесты
Акции проходят в Могилеве и Бресте.
Регионы Беларуси вышли на протесты.
В Бресте протестующие вышли на бело-красно-белую прогулку по району.
В Могилеве традиционный воскресный марш горожане завершили акцией цепь солидарности.
Видео опубликовал телеграм-канал
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Акции проходят в Могилеве и Бресте.
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