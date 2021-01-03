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Юрий Воскресенский: «Что вы делаете сейчас, находясь за рубежом? Всё, что вы делаете, вы делаете во вред страны»

03.01.2021 19:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 2021-й станет годом народного единства. А это возможность осознать и почувствовать, как важно сплотиться внутри страны для того, чтобы противостоять угрозам за ее пределами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А мир по-прежнему будет штормить. И как устоит наша лодка в этом океане, зависит только от нас.

«Патриотизм, политический суверенитет». Юрий Воскресенский о том, что поможет белорусам объединиться

Григорий Азаренок, корреспондент:
Мы столкнулись с беспрецедентным давлением из-за рубежа. Поляки решили развернуть свои гусарские крылья и вспомнить о границах 1939-го года. Литовцы подумали, что появилась долгожданная возможность закрыть нашу АЭС. А наши недоразвитые, обиженные, укравшие, озлобленные интриганы приползали на коленях к западным эмиссарам и вымаливали санкции против своего народа.

Юрий Воскресенский: «Что вы делаете сейчас, находясь за рубежом? Всё, что вы делаете, вы делаете во вред страны»

Юрий Воскресенский, политолог:
Что вы делаете сейчас, находясь за рубежом? Все, что вы делаете, вы делаете во вред страны. Но как можно запретить было выдавать зарплату и арестовать счета санатория в Друскининкае? Там же отдыхают в основном дети. И, кстати, дети с детским церебральным параличом, с серьезными заболеваниями. Это удар по простым людям, это вредительство.

«Наносится прямой ущерб экономике и интересам самих литовцев». МИД о ситуации вокруг санатория «Беларусь» в Друскининкае

Это еще раз показывает, что бы было, если бы они, не дай бог, пришли к власти. То есть мы можем относиться с какими-то нюансами к той или иной персоне, к той или иной власти, но если бы пришли эти ребята… Вы же смотрите, они постоянно угрожают. То они угрожают 40 тысячам – членам избирательных комиссий, то они угрожают 2700 делегатам Всебелорусского народного собрания.

Юрий Воскресенский: «Что вы делаете сейчас, находясь за рубежом? Всё, что вы делаете, вы делаете во вред страны»

Григорий Азаренок:
Это врачи, учителя туда избираются, ученые Академии наук. Против них Латушко хочет санкции ввести. А в 2010 году, когда Европа не признала выборы, он присутствовал на народном собрании, когда он был министром?

Юрий Воскресенский:
Конечно, присутствовал и рукоплескал. Насколько политический инфантил. Неужели ты не понимаешь? Да, там будут 200-300 чиновников. Ну а остальные? Это же будут представители народа.

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Люди в материале: Юрий Воскресенский, Григорий Азарёнок, Павел Латушко

 
 
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