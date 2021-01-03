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Юрий Воскресенский: «Что вы делаете сейчас, находясь за рубежом? Всё, что вы делаете, вы делаете во вред страны»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 2021-й станет годом народного единства. А это возможность осознать и почувствовать, как важно сплотиться внутри страны для того, чтобы противостоять угрозам за ее пределами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А мир по-прежнему будет штормить. И как устоит наша лодка в этом океане, зависит только от нас.
Григорий Азаренок, корреспондент:
Юрий Воскресенский, политолог:
Это еще раз показывает, что бы было, если бы они, не дай бог, пришли к власти. То есть мы можем относиться с какими-то нюансами к той или иной персоне, к той или иной власти, но если бы пришли эти ребята… Вы же смотрите, они постоянно угрожают. То они угрожают 40 тысячам – членам избирательных комиссий, то они угрожают 2700 делегатам Всебелорусского народного собрания.
Григорий Азаренок:
Юрий Воскресенский:
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Юрий Воскресенский: «Что вы делаете сейчас, находясь за рубежом? Всё, что вы делаете, вы делаете во вред страны»
Новости Беларуси. 2021-й станет годом народного единства. А это возможность осознать и почувствовать, как важно сплотиться внутри страны для того, чтобы...
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