ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Потерял родителей, неделю пролежал в коме. История 13-летнего Захара, чью жизнь 2020-й поделил на «до» и «после»

03.01.2021 20:09 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Герой нашего сюжета в своем юном возрасте пережил серьезное потрясение, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Историю Захара Халимончика мы могли бы и не узнать, если бы не один из наших предновогодних эфиров.

Об акции «Наши дети» тогда услышали знакомые Захара, в результате его, как и тысяч детей по всей стране, ожидал настоящий новогодний сюрприз.

Потерял родителей, неделю пролежал в коме. История 13-летнего Захара, чью жизнь 2020-й поделил на «до» и «после»

Игорь Позняк, СТВ:
Татьяна Алексеевна, есть дети с совершенно особенной судьбой, которые в новогодние дни ждут наших подарков и, конечно же, ваших подарков. Что вы приготовили?

Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:
Мы, как и все небезучастные люди, наши организации – такая традиция существует уже много лет – с нашими коллективами, с нашими предприятиями с большим удовольствием примкнули к акции «Наши дети» (подробнее читайте здесь).

Потерял родителей, неделю пролежал в коме. История 13-летнего Захара, чью жизнь 2020-й поделил на «до» и «после»

После этого предпраздничного эфира на горячую линию СТВ поступил звонок. О мальчике, которому в 2020-м довелось пережить потерю родителей, рассказала бабушка его друга. И вот председатель концерна «Беллегпром» Татьяна Лугина уже в гостях у Захара с подарками.

Потерял родителей, неделю пролежал в коме. История 13-летнего Захара, чью жизнь 2020-й поделил на «до» и «после»

Сладкие подарки чтобы были.

Потерял родителей, неделю пролежал в коме. История 13-летнего Захара, чью жизнь 2020-й поделил на «до» и «после»

Искреннее общение и поддержка 13-летнему Захару сейчас нужны как никогда. 2020 год поделил жизнь парня на «до» и «после». В той роковой аварии погибли его родители. На дорогу выскочил лось, и водители не справились с управлением. Сам Захар попал в больницу с тяжелыми травмами.

Потерял родителей, неделю пролежал в коме. История 13-летнего Захара, чью жизнь 2020-й поделил на «до» и «после»

Захар Халимончик:
Неделю я пролежал в коме, потом вышел из комы, неделю пролежал в реанимации. Потом две недели пролежал в детском отделении. Меня выписали. Потом меня (месяц назад где-то) забрали опять туда – посмотрели, сняли гипс, спицы и обратно сюда уже завезли. 12 января я опять туда поеду.

Потерял родителей, неделю пролежал в коме. История 13-летнего Захара, чью жизнь 2020-й поделил на «до» и «после»

Сейчас семья Захара – это бабушка с дедушкой. Реабилитация еще не завершена. Но он мужественно бодрится и показывает шрамы. Сарказма парню, конечно, не занимать. Впрочем, у Татьяны Алексеевны у самой два сына, так что беседа завязалась живая.

Потерял родителей, неделю пролежал в коме. История 13-летнего Захара, чью жизнь 2020-й поделил на «до» и «после»

Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:
Замечательный парень, как-то поддержали его. Хочется, чтобы настроение в преддверии новогодних праздников было у всех хорошее и отличное. Причем на самом деле отличное, чтобы энергетика наша перешла и в эту семью, чтобы в Новый год, как обычно все хотим мы верить, что Новый год принесет как-то больше позитива, что у всех будет настроение. Как и мы, так и дети – все хотим верить в сказку.

Внимание важнее всего, но и подарки под Новый год получать приятно.

Потерял родителей, неделю пролежал в коме. История 13-летнего Захара, чью жизнь 2020-й поделил на «до» и «после»

Захар Халимончик:
Принесли плед, принесли еще конфеты. И еще наборы постельного белья.

Потерял родителей, неделю пролежал в коме. История 13-летнего Захара, чью жизнь 2020-й поделил на «до» и «после»

Попытаться под Новый год сделать счастливее буквально каждого ребенка – ради этого год от года все больше белорусов в новогодние дни откладывают дела, чтобы дарить праздник «Нашим детям». Повлиять на непростую судьбу ребят, может быть, сложно. У каждого, как у Захара, своя история. Кто-то лишился родителей, кто-то воспитывается в интернате, у кого-то проблемы со здоровьем. Но сделать так, чтобы хоть на пару мгновений заблестели радостью глаза ребенка и заиграла улыбка, под силу каждому.

Потерял родителей, неделю пролежал в коме. История 13-летнего Захара, чью жизнь 2020-й поделил на «до» и «после»

Читайте также:

Белорус попросил у Деда Мороза чёрный берет. Сотрудники ОМОНа исполнили мечту 4-летнего мальчика

Для ребят, которые вынуждены провести Новый год в клинике. В Могилёвской областной детской больнице устроили утренник

Представитель Красного Креста об акции «Ёлка желаний»: наша задача в этом году – осчастливить 10 тысяч детей

Люди в материале: Захар Халимончик, Татьяна Лугина, Игорь Позняк

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Герой нашего сюжета в своем юном возрасте пережил серьезное потрясение, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Историю Захара Халимончика мы...
 
Новости дня
Новости разные
 
Юрий Воскресенский: «Что вы делаете сейчас, находясь за рубежом? Всё, что вы делаете, вы делаете во вред страны»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.01.2021
Салiдарнасць
03.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика