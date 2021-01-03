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Потерял родителей, неделю пролежал в коме. История 13-летнего Захара, чью жизнь 2020-й поделил на «до» и «после»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Герой нашего сюжета в своем юном возрасте пережил серьезное потрясение, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Историю Захара Халимончика мы могли бы и не узнать, если бы не один из наших предновогодних эфиров.
Игорь Позняк, СТВ:
Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:
После этого предпраздничного эфира на горячую линию СТВ поступил звонок. О мальчике, которому в 2020-м довелось пережить потерю родителей, рассказала бабушка его друга. И вот председатель концерна «Беллегпром» Татьяна Лугина уже в гостях у Захара с подарками.
Сладкие подарки чтобы были.
Искреннее общение и поддержка 13-летнему Захару сейчас нужны как никогда. 2020 год поделил жизнь парня на «до» и «после». В той роковой аварии погибли его родители. На дорогу выскочил лось, и водители не справились с управлением. Сам Захар попал в больницу с тяжелыми травмами.
Захар Халимончик:
Сейчас семья Захара – это бабушка с дедушкой. Реабилитация еще не завершена. Но он мужественно бодрится и показывает шрамы. Сарказма парню, конечно, не занимать. Впрочем, у Татьяны Алексеевны у самой два сына, так что беседа завязалась живая.
Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:
Внимание важнее всего, но и подарки под Новый год получать приятно.
Захар Халимончик:
Попытаться под Новый год сделать счастливее буквально каждого ребенка – ради этого год от года все больше белорусов в новогодние дни откладывают дела, чтобы дарить праздник «Нашим детям». Повлиять на непростую судьбу ребят, может быть, сложно. У каждого, как у Захара, своя история. Кто-то лишился родителей, кто-то воспитывается в интернате, у кого-то проблемы со здоровьем. Но сделать так, чтобы хоть на пару мгновений заблестели радостью глаза ребенка и заиграла улыбка, под силу каждому.
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Потерял родителей, неделю пролежал в коме. История 13-летнего Захара, чью жизнь 2020-й поделил на «до» и «после»
Новости Беларуси. Герой нашего сюжета в своем юном возрасте пережил серьезное потрясение, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Историю Захара Халимончика мы...
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