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Разговорчики в сети: «Что за государство, в котором конкуренты у Беллегпрома, не Zara и H&M, а секонд-хенд?»
03.01.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Собрали реакцию на очередное наступление на секонды.
Фото voxpopuli.kz
Секонд-хендам запретят продавать новую одежду. Соответствующее
Напомним, что одним из инициаторов введения ограничительных мер в отношении секонд-хендов
Весной 2020-го она
А вот что об очередном запрете думают участники форума
«А Беллегпром не желает проанализировать что-нибудь другое, кроме деятельности иных коммерческих организаций? Ну, например, почему трусы из хлопка, сшитые китайцами, стоят в четыре раза дешевле хлопковых отечественных?»
«Что за государство, в котором конкуренты у Беллегпрома, не Zara и H&M, а секонд-хенд?»
«Лугина так и не поняла, в том, что большинство в секондах одевается, не секонды виноваты».
«Слов приличных нет читать про все про это! Господа чиновники, которые брезгливо морщатся, глядя на магазины с подержанным тряпьем! А вам никогда не приходило в голову, что при нынешнем уровне зарплат, инфляции, налогов, сборов и т.д. и т.п. человеку просто негде и не на что одеться, окромя как в секонде?»
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Разговорчики в сети: «Что за государство, в котором конкуренты у Беллегпрома, не Zara и H&M, а секонд-хенд?»
Собрали реакцию на очередное наступление на секонды.
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