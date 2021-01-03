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Андрей Лазуткин: они кормились из корыта, как они говорят сами, а потом оказались вдруг на баррикадах
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 2021-й станет годом народного единства. А это возможность осознать и почувствовать, как важно сплотиться внутри страны для того, чтобы противостоять угрозам за ее пределами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Григорий Азаренок, корреспондент:
Андрей Лазуткин, политолог:
Они до этого питались, ели, кормились из корыта, как они говорят сами, а потом оказались вдруг на баррикадах, выступали против государства, где сами же получали деньги. Люди повели себя непорядочно, потому что они очень зависели от общественного мнения, признания и прочего. Конечно, это все привело к тому, что они просто пачками уходили в оппозицию, просто потому что на них давили и они этого давления не выдерживали.
Поэтому хотел бы поблагодарить тех, кто работал на передовой. Я думаю, что все это было не зря. С течением времени эффект будет только увеличиваться от таких вещей.
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Андрей Лазуткин: они кормились из корыта, как они говорят сами, а потом оказались вдруг на баррикадах
Новости Беларуси. 2021-й станет годом народного единства. А это возможность осознать и почувствовать, как важно сплотиться внутри страны для того, чтобы...
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