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Андрей Лазуткин: они кормились из корыта, как они говорят сами, а потом оказались вдруг на баррикадах

03.01.2021 20:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 2021-й станет годом народного единства. А это возможность осознать и почувствовать, как важно сплотиться внутри страны для того, чтобы противостоять угрозам за ее пределами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

Григорий Азаренок, корреспондент:
К сожалению, и у нас оказались слабые стороны. Самая главная – в области мировоззрения. Наши люди предпочитали больше делать, чем об этом рассказывать. Государство пытались лишить голоса. Заткнуть рот. Не вышло.

Андрей Лазуткин: они кормились из корыта, как они говорят сами, а потом оказались вдруг на баррикадах

Андрей Лазуткин, политолог:
Хотел бы выразить благодарность нашему телевидению. Мы увидели, что многие себя повели, скажем, грубо, как проститутки. Есть определенные профессии и определенные классы людей, которые ориентированы на публичную такую деятельность, которые очень зависят от общественного давления, от общественного мнения.

Они до этого питались, ели, кормились из корыта, как они говорят сами, а потом оказались вдруг на баррикадах, выступали против государства, где сами же получали деньги. Люди повели себя непорядочно, потому что они очень зависели от общественного мнения, признания и прочего. Конечно, это все привело к тому, что они просто пачками уходили в оппозицию, просто потому что на них давили и они этого давления не выдерживали.

Поэтому хотел бы поблагодарить тех, кто работал на передовой. Я думаю, что все это было не зря. С течением времени эффект будет только увеличиваться от таких вещей.

Андрей Лазуткин: они кормились из корыта, как они говорят сами, а потом оказались вдруг на баррикадах

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Люди в материале: Андрей Лазуткин, Григорий Азарёнок

 
 
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Новости Беларуси. 2021-й станет годом народного единства. А это возможность осознать и почувствовать, как важно сплотиться внутри страны для того, чтобы...
 
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