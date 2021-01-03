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Митрополит Вениамин 4 января совершит молебен об исцелении больных. СТВ будет вести прямую трансляцию
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Об исцелении больных и здравии врачей. 4 января в 6-й городской клинической больнице Минска пройдет богослужение, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Особые молитвы будут вознесены и обо всех тружениках медицинских учреждений.
Таким образом, через интернет каждый находящийся на лечении человек сможет вместе с предстоятелем Белорусской православной церкви помолиться о своем здоровье и о здоровье своих близких, укрепиться духовно в борьбе с недугом.
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Митрополит Вениамин 4 января совершит молебен об исцелении больных. СТВ будет вести прямую трансляцию
Новости Беларуси. Об исцелении больных и здравии врачей. 4 января в 6-й городской клинической больнице Минска пройдет богослужение, сообщили в программе «Неделя»...
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