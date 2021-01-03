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Митрополит Вениамин 4 января совершит молебен об исцелении больных. СТВ будет вести прямую трансляцию

03.01.2021 20:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Об исцелении больных и здравии врачей. 4 января в 6-й городской клинической больнице Минска пройдет богослужение, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси, совершит молебен об исцелении болящих.

Митрополит Вениамин 4 января совершит молебен об исцелении больных. СТВ будет вести прямую трансляцию

Особые молитвы будут вознесены и обо всех тружениках медицинских учреждений.

Митрополит Вениамин 4 января совершит молебен об исцелении больных. СТВ будет вести прямую трансляцию

Побывать на службе в больничных стенах сможет каждый желающий. Молебен начнется в 15 часов в формате прямой интернет-трансляции на официальном YouTube-канале телеканала СТВ.

Таким образом, через интернет каждый находящийся на лечении человек сможет вместе с предстоятелем Белорусской православной церкви помолиться о своем здоровье и о здоровье своих близких, укрепиться духовно в борьбе с недугом.

Люди в материале: Митрополит Вениамин

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Об исцелении больных и здравии врачей. 4 января в 6-й городской клинической больнице Минска пройдет богослужение, сообщили в программе «Неделя»...
 
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