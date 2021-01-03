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Алексей Дзермант: «Нужно уделять внимание работе с сознанием, мировоззрением людей»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 2021-й станет годом народного единства. А это возможность осознать и почувствовать, как важно сплотиться внутри страны для того, чтобы противостоять угрозам за ее пределами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А мир по-прежнему будет штормить. И как устоит наша лодка в этом океане, зависит только от нас.
Григорий Азаренок, корреспондент:
Алексей Дзермант, политолог:
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Новости Беларуси. 2021-й станет годом народного единства. А это возможность осознать и почувствовать, как важно сплотиться внутри страны для того, чтобы...
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