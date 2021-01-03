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Алексей Дзермант: «Нужно уделять внимание работе с сознанием, мировоззрением людей»

03.01.2021 20:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 2021-й станет годом народного единства. А это возможность осознать и почувствовать, как важно сплотиться внутри страны для того, чтобы противостоять угрозам за ее пределами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А мир по-прежнему будет штормить. И как устоит наша лодка в этом океане, зависит только от нас.

Алексей Дзермант: «Нужно уделять внимание работе с сознанием, мировоззрением людей»

Григорий Азаренок, корреспондент:
К сожалению, и у нас оказались слабые стороны. Самая главная – в области мировоззрения. Наши люди предпочитали больше делать, чем об этом рассказывать. В то время как провокаторы несколько лет целенаправленно занимались именно сознанием наших людей.

Алексей Дзермант: «Нужно уделять внимание работе с сознанием, мировоззрением людей»

Алексей Дзермант, политолог:
Нужно уделять внимание работе с сознанием, мировоззрением людей. Даже вот возьмем какой-то сектор экономики новый – IT, не IT, но мы видим, что просто дать возможность людям заниматься работой, бизнесом – это ни о чем. Нужно, условно говоря, с этими людьми работать. Чем они интересуются, какие у них ценности, к чему они стремятся, что у них за политические интересы? То есть должна быть тонкая работа.

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Люди в материале: Алексей Дзермант, Григорий Азарёнок

 
 
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Новости Беларуси. 2021-й станет годом народного единства. А это возможность осознать и почувствовать, как важно сплотиться внутри страны для того, чтобы...
 
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