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«Здравия желаем, товарищ главнокомандующий». Вот как ОМОН встречал Александра Лукашенко

03.01.2021 20:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Общий долг перед нынешним и будущими поколениями – сохранить страну, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Здравия желаем, товарищ главнокомандующий». Вот как ОМОН встречал Александра Лукашенко

Накануне Нового года Президент посетил столичный отряд милиции особого назначения. В самой этой формулировке – «особого назначения» – заложены и те непростые, нестандартные, сложные, а порой и весьма опасные задачи, которые стоят перед этими людьми. А потому случайных или непрофессионалов здесь просто не может быть по определению.

Здесь же представители всех силовых ведомств страны. Материал Евгения Пустового.

«Здравия желаем, товарищ главнокомандующий». Вот как ОМОН встречал Александра Лукашенко

Евгений Пустовой, корреспондент:
Время выбрало их, и они оправдали свое звание. Здесь представители большинства силовых структур страны. Но в сознании большинства людей – все они ОМОН.

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«Здравия желаем, товарищ главнокомандующий». Вот как ОМОН встречал Александра Лукашенко

Мы рады приветствовать вас на базе отряда милиции особого назначения. И в знак признательности примите этот букет.

Спасибо, девчата. Вы тоже с омоновцами тут воюете?

Так точно.

Спасибо, девочки.

Спасибо.

«Здравия желаем, товарищ главнокомандующий». Вот как ОМОН встречал Александра Лукашенко

Подробности смотрите в видеоматериале

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Люди в материале: Александр Лукашенко, Дмитрий Балаба, Евгений Пустовой

 
 
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Новости Беларуси. Общий долг перед нынешним и будущими поколениями – сохранить страну, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Накануне Нового года Президент...
 
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