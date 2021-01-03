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В новый год – с новыми правилами. Что изменится для водителей Беларуси?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В новый год – с новыми правилами. Речь пойдет об автовладельцах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новый вариант так называемого дорожного сбора. Две главные новации: налог отвязали от техосмотра, но платить его будут все без исключения владельцы машин.
Кристина Федорович, корреспондент:
Если, предположим, ту самую цветную наклейку размещать на лобовом стекле уже не нужно, может, и сам процесс техосмотра отодвинуть на задний план? Такая параллель мыслей наблюдается у множества автовладельцев. А потому в новый год – с новыми правилами.
Катерина Конопацкая, автовладелец:
Катерина как добросовестный водитель техосмотр проходит ежегодно, правда, улыбается, муж заставляет.
Катерина Конопацкая:
И вот упираемся в ключевой момент: основная претензия водителей – сумма за допуск к дорожному движению. Без уплаты этого сбора машина попросту не пройдет техосмотр. Вот и выходит, что многие автовладельцы стали игнорировать проверку машины. Ежегодный спад количества выданных разрешений – более 10 %.
С десяток машин за день проходят линию – такая ситуация, чего греха таить, из рук вон выходящая. Да и этого не скрывали – отнюдь, побуждали к принятию решения. И вот что имеем.
Игорь Комаровский, председатель комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Транспортный налог. Кстати, что интересно – это международная практика. Впервые такое понятие появилось в 1908 году в США, тогда сумму налога включали в стоимость бензина.
Но все же возвращаемся в Беларусь. Разберемся, как и сколько нужно платить. Точка отсчета все та же – разрешенная максимальная масса, но уже с отсечкой в 250 кг для легковых авто с массой от 1,5 до 2,5 тонны.
Перейдем к главному – к цифрам. Вот, к примеру, авто из категории более 1,5 тонны (до 1,75 тонны) –придется достать из кошелька 81 рубль.
Если провести параллель, введенный налог по сравнению с госпошлиной снижен на 25 %. Оплачивать его придется ежегодно за фактический период владения авто. Здесь сразу пояснение на возможно возникший вопрос: если машина зарегистрирована, но вы ей не пользуетесь, платить все равно придется. Однако есть ремарка – льготы.
Игорь Комаровский:
Касательно тех авто, что зарегистрированы, но уже причислены к так называемому автохламу. До 1 июля нужно снять машину с учета, дабы не платить. Обратная сторона – о тех, кто уже оплатил дорожный сбор. К примеру, вы внесли сумму за участие в дорожном движении по 1 марта 2021 года. Значит, оплатите по новым правилам лишь за 10 месяцев. Но и тут же ответим на вполне логичный вопрос: а что, если не платить?
И тут, как ведется, сколько людей, столько и мнений на этот счет. Но имеем, что имеем: теперь налог платить будут все автовладельцы без исключения, а процедура прохождения техосмотра отныне не связана с госпошлиной. Но вступивший в свои законные права 2021-й год будет, скорее, переходным. Извещения пришлют не позже 1 ноября, а уплатить налог нужно будет не позже 15 декабря.
Михаил Ващило, начальник управления гостехосмотра УП «Белтехосмотр»:
Мы допускаем то, что с начала января не будет высокой активности граждан на диагностические станции, тем не менее предполагаем, что в течение года эта ситуация нормализуется и стабилизируется.
Катерина Конопацкая:
Пройти техосмотр так же важно, как и купить проездной на общественный транспорт или переходить улицу исключительно на зеленый свет.
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Новости Беларуси. В новый год – с новыми правилами. Речь пойдет об автовладельцах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Новый вариант так называемого дорожного...
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