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«Снижение почти 37%». Сколько автомобилистов Беларуси за год отказались от прохождения техосмотра?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В новый год – с новыми правилами. Речь пойдет об автовладельцах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новый вариант так называемого дорожного сбора. Две главные новации: налог отвязали от техосмотра, но платить его будут все без исключения владельцы машин.
Основная претензия водителей – сумма за допуск к дорожному движению. Без уплаты этого сбора машина попросту не пройдет техосмотр. Вот и выходит, что многие автовладельцы стали игнорировать проверку машины. Ежегодный спад количества выданных разрешений – более 10 %.
Михаил Ващило, начальник управления гостехосмотра УП «Белтехосмотр»:
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Новости Беларуси. В новый год – с новыми правилами. Речь пойдет об автовладельцах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Новый вариант так называемого дорожного...
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