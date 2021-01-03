|
Что будет, если не заплатить дорожный налог вовремя? Рассказывает специалист
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В новый год – с новыми правилами. Речь пойдет об автовладельцах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новый вариант так называемого дорожного сбора. Две главные новации: налог отвязали от техосмотра, но платить его будут все без исключения владельцы машин.
И тут же ответим на вполне логичный вопрос: а что, если не платить? Контроль за налоговыми органами. При неуплате сперва пеня, а в сторону злостных неплательщиков могут накладывать и арест на авто.
Игорь Комаровский, председатель комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В новый год – с новыми правилами. Речь пойдет об автовладельцах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Новый вариант так называемого дорожного...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)