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Жители Орши поздравили Тадеуша Кондрусевича с днем рождения
Источник материала: Хартия'97
Жители Орши поздравили Тадеуша Кондрусевича с днем рождения
Главе католиков Беларуси сегодня исполнилось 75 лет.
Оршанские партизаны поздравили Тадеуша Кондрусевича с днем рождения.
Главе католиков Беларуси сегодня исполнилось 75 лет. Сегодня митрополит объявил об отставке.
Фото опубликовал телеграм-канал
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Главе католиков Беларуси сегодня исполнилось 75 лет.
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