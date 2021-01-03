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В понедельник в Беларуси ожидается до +3 градусов

03.01.2021 20:47 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В понедельник в Беларуси ожидается до +3 градусов

  • 3.01.2021, 20:06
В понедельник в Беларуси ожидается до +3 градусов

На некоторых участках дорог возможен гололед.

В понедельник, 4 января, в Беларуси ожидается пасмурная погода, дождь с мокрым снегом, сообщает Белгидромет.

Средняя температура днем +1 .. + 3 ° C. Ночью 0 .. -1 ° С.

На некоторых участках дорог возможен гололед. Ветер юго-восточный, 4-9 м / с.

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На некоторых участках дорог возможен гололед.
 
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