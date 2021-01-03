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В понедельник в Беларуси ожидается до +3 градусов
Источник материала: Хартия'97
В понедельник в Беларуси ожидается до +3 градусов
На некоторых участках дорог возможен гололед.
В понедельник, 4 января, в Беларуси ожидается пасмурная погода, дождь с мокрым снегом, сообщает
Средняя температура днем +1 .. + 3 ° C. Ночью 0 .. -1 ° С.
На некоторых участках дорог возможен гололед. Ветер юго-восточный, 4-9 м / с.
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На некоторых участках дорог возможен гололед.
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