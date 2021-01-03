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В 2020 году Россия существенно сократила добычу нефти

03.01.2021 20:47 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В 2020 году Россия существенно сократила добычу нефти

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  • 3.01.2021, 19:55
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В 2020 году Россия существенно сократила добычу нефти
Иллюстрационное фото

Это самый низкий показатель добычи с 2011 года.

Добыча нефти и газового конденсата в Российской Федерации в 2020 году сократилась на 47,5 млн тонн (8,6%) и составила 512,68 млн тонн. Это самый низкий показатель добычи с 2011 года, сообщает Reuters.

Это первое с 2008 года снижение добычи нефти в годовом исчислении. Сокращение связано с глобальным сокращением добычи и падением спроса на нефть на фоне коронакризиса. В апреле РФ сократила дневную добычу нефти на более чем 2 млн баррелей.

Следующий саммит стран-членов ОПЕК+ должен пройти 4 января. Ожидается, что с 2021 года Россия увеличит добычу нефти на 125 000 баррелей в сутки.

"Вакцинация (от COVID-19, – ред.) началась во многих странах. Мы, вероятно, увидим тактическое увеличение еще на 500 000 баррелей в сутки в январе. Дальнейшие действия будут зависеть от ситуации на рынке", – заявила Дарья Козлова, аналитик аналитического центра VYGON Consulting.

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