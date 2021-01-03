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Во Львове прошла акция памяти по погибшим от рук карателей белорусам
Источник материала: Хартия'97
Во Львове прошла акция памяти по погибшим от рук карателей белорусам
Не забудем, не простим.
Сегодня во Львове прошла акция памяти погибших от рук карателей белорусов и акция солидарности с народом Беларуси.
Фото и видео опубликовал телеграм-канал
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Не забудем, не простим.
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