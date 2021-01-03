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Юрий Воскресенский: будем просить поддержать нашу идею о политической амнистии, чтобы люди вернулись в семьи
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 2021-й станет годом народного единства. А это возможность осознать и почувствовать, как важно сплотиться внутри страны для того, чтобы противостоять угрозам за ее пределами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Григорий Азаренок, корреспондент:
Как бы не клеймили зарубежные провокаторы, например, Юрия Воскресенского, он единственный из стана демократов, кто предлагает конструктив.
Юрий Воскресенский, политолог:
Я думаю, что они, эти ребята и общество, сторонники перемен, которые остались в меньшинстве, они бы очень сильно позитивно оценили такой шаг власти.
Тут еще можно добавить: а кто не поймет и кто не оценит такой шаг и не будет заниматься в рамках года народного единства конструктивом, тот поедет назад.
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Юрий Воскресенский: будем просить поддержать нашу идею о политической амнистии, чтобы люди вернулись в семьи
Новости Беларуси. 2021-й станет годом народного единства. А это возможность осознать и почувствовать, как важно сплотиться внутри страны для того, чтобы...
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