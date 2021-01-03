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Политолог: «Закат эпохи, вероятно, закончится очень трагически для Лукашенко»

03.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Изучили свежие политические прогнозы российских СМИ. 

Политолог: «Закат эпохи, вероятно, закончится очень трагически для Лукашенко»

Фото: ТАСС/EPA/STR

Газета Известия проводит «разбор ошибок» официального Минска, которые и привели к массовым протестам в Беларуси.

По мнению белорусского политолога Евгения Прейгермана, ошибкой выглядит уход в традиционную историю, когда оппозицию считают исключительно прозападным образованием. Это исключает возможность для того, чтобы Москва даже допускала мысль о диалоге с ней, пояснил эксперт.

— То, что произошло летом и осенью 2020 года, будет иметь далеко идущие последствия. Совершенно очевидно, что Лукашенко — политик уходящей эпохи и любыми способами удерживать власть у него не получится, — отметил в комментарии Газете.ru белорусский политолог Дмитрий Болкунец. — Все, что он делает на данный момент, — лишь попытка оттянуть время, но нельзя так долго и усиленно пытаться создать какие-то новые смыслы политики, которую он проводит. Закат его эпохи — зрелище удивительное, оно будет растянуто во времени и, вероятно, закончится очень трагически для Лукашенко.

Эксперт убежден, что протесты в Беларуси продолжатся и в этом году, очередного всплеска стоит ожидать этой весной.

По мнению политолога, Лукашенко может попытаться сохранить власть при помощи Всебелорусского народного собрания, на котором, возможно, будет принята модель новой Беларуси, в которой он видит себя как минимум генсекретарем собрания.

Болкунец не исключает, что 2021 год станет судьбоносным для страны.

Коммерсантъ: Как Лукашенко не отдал, но потерял Беларусь

 
Теги: Минск
 
 
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Изучили свежие политические прогнозы российских СМИ. 
 
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