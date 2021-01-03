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Политолог: «Закат эпохи, вероятно, закончится очень трагически для Лукашенко»
03.01.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
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Фото: ТАСС/EPA/STR
Газета
По мнению белорусского политолога Евгения Прейгермана, ошибкой выглядит уход в традиционную историю, когда оппозицию считают исключительно прозападным образованием. Это исключает возможность для того, чтобы Москва даже допускала мысль о диалоге с ней, пояснил эксперт.
— То, что произошло летом и осенью 2020 года, будет иметь далеко идущие последствия. Совершенно очевидно, что Лукашенко — политик уходящей эпохи и любыми способами удерживать власть у него не получится, — отметил в комментарии
Эксперт убежден, что протесты в Беларуси продолжатся и в этом году, очередного всплеска стоит ожидать этой весной.
По мнению политолога, Лукашенко может попытаться сохранить власть при помощи Всебелорусского народного собрания, на котором, возможно, будет принята модель новой Беларуси, в которой он видит себя как минимум генсекретарем собрания.
Болкунец не исключает, что 2021 год станет судьбоносным для страны.
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Изучили свежие политические прогнозы российских СМИ.
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