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Илона Илларионова: я не читаю эти Telegram-каналы. И я понимаю, что жизнь прекрасна
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Беларусь выходила из любых сложностей и испытаний, потому что всегда заряжена на созидание и оптимизм. Как и Илона Илларионова. Об этом рассказали в программе «Неделя» на СТВ.
Молодежному лидеру пришлось пережить шквал нападок, угроз и оскорблений. А она улыбается.
Илона Илларионова:
Я приняла для себя решение, что я не читаю эти Telegram-каналы в принципе. Я понимаю, что на самом деле жизнь прекрасна. Я человек по жизни оптимист и я стараюсь всегда искать какие-то позитивные стороны, позитивные моменты. Тем более, если ты будешь зацикливаться только на каком-то негативе, на каких-то своих отрицательных эмоциях и на том, с чем ты успел столкнуться в этом году, то, наверное, ничего хорошего не будет.
Я люблю говорить так, что все мысли материальны, поэтому если мы будем думать о хорошем и вспоминать только хорошие моменты, то будет надежда на то, что 2021 год пройдет гораздо лучше, чем предыдущий.
Григорий Азаренок, корреспондент:
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Новости Беларуси. Беларусь выходила из любых сложностей и испытаний, потому что всегда заряжена на созидание и оптимизм. Как и Илона Илларионова. Об этом...
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