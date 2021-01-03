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Что пожелала Алёна Ланская телеканалу СТВ на 20-летие?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. С юбилеем «Столичное телевидение» поздравили звезды эстрады, которые в разное время принимали участие в специальных проектах («Поющие города», «Две звезды», «Звезда эпохи»), а также спортсмены, чьи имена знают во всем мире, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Алена Ланская, заслуженная артистка Республики Беларусь:
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Новости Беларуси. С юбилеем «Столичное телевидение» поздравили звезды эстрады, которые в разное время принимали участие в специальных проектах («Поющие города»,...
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