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Группа Aura – «Столичному телевидению»: желаем огромных бюджетов, большого числа зрителей

03.01.2021 21:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. С юбилеем «Столичное телевидение» поздравили звезды эстрады, которые в разное время принимали участие в специальных проектах («Поющие города», «Две звезды», «Звезда эпохи»), а также спортсмены, чьи имена знают во всем мире, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Группа Aura – «Столичному телевидению»: желаем огромных бюджетов, большого числа зрителей

Группа Aura:
Дорогой наш телеканал СТВ, поздравляем с 20-летием, желаем огромных бюджетов, большого числа зрителей и в реале, и в интернете.

И, конечно, огромного количества интересных новых проектов, которые вам обеспечат и большие бюджеты, и огромное количество телезрителей.

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Люди в материале: Юлия Быкова, Евгений Олейник

 
 
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Новости Беларуси. С юбилеем «Столичное телевидение» поздравили звезды эстрады, которые в разное время принимали участие в специальных проектах («Поющие города»,...
 
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