В Минске прошли очередные децентрализованные акции протеста против Лукашенко

Источник материала: Ежедневник

Регулярная воскресная акция, вернее акции протеста стартовали еще затемно и продолжались практически целый день в различных столичных микрорайонах.

В последнее время протестные марши переместились из центра столицы в микрорайоны, жители которых выходят на улицы в разное время суток: утром, днем и вечером.

Сегодня в воскресенье 3 января в Минске прошли очередные акции протеста. В разных микрорайонах столицы люди собирались в колонны и шли по улицам с лозунгами и бчб-флагами. В некоторых микрорайонах горожане вышли на марши еще затемно.

При этом чернорубашечников в масках на улице не было видно, скорее всего потому, что акции централизованно не планировались, а организовывались дворовыми сообществами. Только в микрорайоне Уручье были замечены бусы с карателями.

Видимо поэтому метро в воскресенье работало в штатном режиме, проблем с доступом в Интернет не было.

В результате «Радыё «Свабода» сообщало только об одном задержании.

Однако согласно спискам, который ведут волонтеры, на 15:46 известны фамилии четырех человек, задержанных за сегодняшний день.