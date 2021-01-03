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В Минске прошли очередные децентрализованные акции протеста против Лукашенко

03.01.2021 21:37 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Регулярная воскресная акция, вернее акции протеста стартовали еще затемно и продолжались практически целый день в различных столичных микрорайонах.

В последнее время протестные марши переместились из центра столицы в микрорайоны, жители которых выходят на улицы в разное время суток: утром, днем и вечером.

Сегодня в воскресенье 3 января в  Минске прошли очередные акции протеста. В разных микрорайонах столицы люди собирались в колонны и шли по улицам с лозунгами и бчб-флагами. В некоторых микрорайонах горожане вышли на марши еще затемно.

При  этом чернорубашечников в масках на улице не было видно, скорее всего потому, что акции централизованно не планировались, а организовывались дворовыми сообществами. Только в микрорайоне Уручье были замечены бусы с карателями.

Видимо поэтому метро  в воскресенье работало в штатном режиме, проблем с доступом в Интернет не  было.  

В результате «Радыё «Свабода» сообщало только об одном задержании.

Однако согласно спискам, который ведут волонтеры, на 15:46 известны фамилии четырех человек, задержанных за сегодняшний день.

 
Теги: Минск
 
 
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Регулярная воскресная акция, вернее акции протеста стартовали еще затемно и продолжались практически целый день в различных столичных микрорайонах.
 
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