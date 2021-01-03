ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Григорий Азарёнок: «Если будем расколоты, нашей страны просто не станет»

03.01.2021 21:39 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 2021-й станет годом народного единства. А это возможность осознать и почувствовать, как важно сплотиться внутри страны для того, чтобы противостоять угрозам за ее пределами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А мир по-прежнему будет штормить. И как устоит наша лодка в этом океане, зависит только от нас.

Алексей Дзермант: «Нужно уделять внимание работе с сознанием, мировоззрением людей»

Григорий Азарёнок: «Если будем расколоты, нашей страны просто не станет»

Планетарной экономике пророчат серьезный спад. Военных конфликтов меньше не становится. А геополитические амбиции многим политикам по-прежнему заменяют объективный взгляд на реальность. И в этой ситуации на Беларусь продолжают оказывать беспрецедентное внешнее давление, порой нагло и бесцеремонно вмешиваясь в наши внутренние дела.

«Патриотизм, политический суверенитет». Юрий Воскресенский о том, что поможет белорусам объединиться

И здесь нам как никогда понадобится то самое единство, чтобы понять, что страна у нас одна и сохранить ее можно, только избежав раскола в обществе.

Григорий Азаренок продолжит.

Григорий Азаренок, корреспондент:
В новогодние дни оглядываешься на пройденный путь и пытаешься проанализировать то, что мы прошли. А прошли мы немало. И главный итог – попытка раскола общества. Скажите, какое состояние нужно иметь внутри себя, чтобы радоваться, когда школьники приносят к воротам своих учреждений грамоты и медали и швыряют их под ноги учителям?

Григорий Азарёнок: «Если будем расколоты, нашей страны просто не станет»

А зарубежные СМИ и местные компрадоры смаковали это. Они смаковали разрушенные семьи. Им нравилось разрушать. Они хотели раскола, они призывали к нему. К счастью, не вышло.

Читайте также:

Андрей Лазуткин: они кормились из корыта, как они говорят сами, а потом оказались вдруг на баррикадах

Юрий Воскресенский: будем просить поддержать нашу идею о политической амнистии, чтобы люди вернулись в семьи

Илона Илларионова: я не читаю эти Telegram-каналы. И я понимаю, что жизнь прекрасна

Григорий Азарёнок: «Если будем расколоты, нашей страны просто не станет»

Григорий Азаренок:
Травили силовиков. Оскорбляли. Унижали. Призывали сжигать форму. Предать командиров. Бросить своих товарищей. Главный политический товар и заветное желание – иудин грех. Не получилось.

Алексей Дзермант: «Была очень серьезная попытка раскачать государство, может быть, даже уничтожить его»

Иногда казалось, что целенаправленно ставилась задача – свести с ума часть населения. Буквально выключить рассудок.

Григорий Азарёнок: «Если будем расколоты, нашей страны просто не станет»

Читайте также:

«Прямо говорится о таком прямом и грязном вмешательстве». Лазуткин высказался об «Акте о демократии», который приняли в США

Андрей Лазуткин: 2020-й был интересен тем, что постоянно поддерживалось взвинченное психически состояние

Юрий Воскресенский: «Что вы делаете сейчас, находясь за рубежом? Всё, что вы делаете, вы делаете во вред страны»

Люди в материале: Григорий Азарёнок, Алексей Дзермант, Андрей Лазуткин, Юрий Воскресенский, Илона Илларионова

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 2021-й станет годом народного единства. А это возможность осознать и почувствовать, как важно сплотиться внутри страны для того, чтобы...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Для нас бесплатное ЭКО – это надежда». История пары из Гродно, которой подарили шанс стать родителями
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.01.2021
Салiдарнасць
03.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика