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Григорий Азарёнок: «Если будем расколоты, нашей страны просто не станет»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 2021-й станет годом народного единства. А это возможность осознать и почувствовать, как важно сплотиться внутри страны для того, чтобы противостоять угрозам за ее пределами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А мир по-прежнему будет штормить. И как устоит наша лодка в этом океане, зависит только от нас.
Планетарной экономике пророчат серьезный спад. Военных конфликтов меньше не становится. А геополитические амбиции многим политикам по-прежнему заменяют объективный взгляд на реальность. И в этой ситуации на Беларусь продолжают оказывать беспрецедентное внешнее давление, порой нагло и бесцеремонно вмешиваясь в наши внутренние дела.
И здесь нам как никогда понадобится то самое единство, чтобы понять, что страна у нас одна и сохранить ее можно, только избежав раскола в обществе.
Григорий Азаренок, корреспондент:
А зарубежные СМИ и местные компрадоры смаковали это. Они смаковали разрушенные семьи. Им нравилось разрушать. Они хотели раскола, они призывали к нему. К счастью, не вышло.
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Григорий Азаренок:
Иногда казалось, что целенаправленно ставилась задача – свести с ума часть населения. Буквально выключить рассудок.
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Новости Беларуси. 2021-й станет годом народного единства. А это возможность осознать и почувствовать, как важно сплотиться внутри страны для того, чтобы...
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