Источник материала: Хартия'97

Администрация Трампа ввела санкции против 365 структур РФ 3.01.2021, 21:48

Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео.

С 2017 года администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа ввела санкции против более чем 365 российских объектов. Об этом госсекретарь США Майк Помпео написал в Twitter 3 января.

Санкции были введены в ответ на "дестабилизирующие и агрессивные действия России в Украине и по всей Европе", сказано в сообщении.

Since 2017, @realDonaldTrump Administration has imposed sanctions on 365+ Russian targets in response to Russia’s destabilizing and aggressive actions in Ukraine and throughout Europe. pic.twitter.com/cWTp3gs367 — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 3, 2021

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