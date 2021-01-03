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Администрация Трампа ввела санкции против 365 структур РФ

03.01.2021 21:49 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Администрация Трампа ввела санкции против 365 структур РФ

  • 3.01.2021, 21:48
Администрация Трампа ввела санкции против 365 структур РФ

Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео.

С 2017 года администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа ввела санкции против более чем 365 российских объектов. Об этом госсекретарь США Майк Помпео написал в Twitter 3 января.

Санкции были введены в ответ на "дестабилизирующие и агрессивные действия России в Украине и по всей Европе", сказано в сообщении.

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Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео.
 
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