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Администрация Трампа ввела санкции против 365 структур РФ
Источник материала: Хартия'97
Администрация Трампа ввела санкции против 365 структур РФ
Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео.
С 2017 года администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа ввела санкции против более чем 365 российских объектов. Об этом госсекретарь США Майк Помпео написал в Twitter 3 января.
Санкции были введены в ответ на "дестабилизирующие и агрессивные действия России в Украине и по всей Европе", сказано в сообщении.
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Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео.
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