ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Ученые узнали, какие продукты любит мозг

03.01.2021 21:49 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Ученые узнали, какие продукты любит мозг

  • 3.01.2021, 21:30
  • 2,081
Ученые узнали, какие продукты любит мозг

Мозг любит высококалорийную еду.

Об этом узнали исследователи из Йельского университета (США), материал опубликован на сайте учреждения, передает rosbalt.ru.

Эксперты провели эксперименты с двумя группами мышей. Первую кормили сбалансированной пищей, вторую только жирной едой. По итогам эксперимента оказалось, что грызуны, которые питались пищей с содержанием жиров около 20%, выполняли задания гораздо лучше тех, чья пища была аналогичной фастфуду, с содержанием жиров более 60%.

Ученые советуют потреблять больше растительных белков и рыбы, выбирать продукты с высоким содержанием хороших (ненасыщенных) жиров. Эксперты определили как минимум пять продуктов, которые особенно богаты полезными для мозга компонентами: омега-3 жирными кислотами, витаминами, антиоксидантами. Это зелень, тунец, ягоды, чай и кофе, и орехи. Их регулярное употребление поможет сохранить и даже улучшить мыслительные способности.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мозг любит высококалорийную еду.
 
Новости дня
Новости разные
 
Григорий Азарёнок: «Если будем расколоты, нашей страны просто не станет»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.01.2021
Салiдарнасць
03.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика