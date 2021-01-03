Источник материала: Хартия'97

Ученые узнали, какие продукты любит мозг 3.01.2021, 21:30

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Мозг любит высококалорийную еду.

Об этом узнали исследователи из Йельского университета (США), материал опубликован на сайте учреждения, передает rosbalt.ru .

Эксперты провели эксперименты с двумя группами мышей. Первую кормили сбалансированной пищей, вторую только жирной едой. По итогам эксперимента оказалось, что грызуны, которые питались пищей с содержанием жиров около 20%, выполняли задания гораздо лучше тех, чья пища была аналогичной фастфуду, с содержанием жиров более 60%.

Ученые советуют потреблять больше растительных белков и рыбы, выбирать продукты с высоким содержанием хороших (ненасыщенных) жиров. Эксперты определили как минимум пять продуктов, которые особенно богаты полезными для мозга компонентами: омега-3 жирными кислотами, витаминами, антиоксидантами. Это зелень, тунец, ягоды, чай и кофе, и орехи. Их регулярное употребление поможет сохранить и даже улучшить мыслительные способности.

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