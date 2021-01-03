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Рукопашный бой военных на границе двух ядерных держав попал на видео

03.01.2021 21:49 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Рукопашный бой военных на границе двух ядерных держав попал на видео

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  • 3.01.2021, 20:55
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Рукопашный бой военных на границе двух ядерных держав попал на видео

Солдаты ведут ожесточенные бои и бросают друг в друга камни и палки.

Один из эпизодов рукопашного боя военных на границе двух ядерных держав — Индии и Китая — попал на видео. Его опубликовал Telegram-канал «Военный обозреватель».

Когда видео было снято, не сообщается. На кадрах видно, как солдаты ведут ожесточенные бои и бросают друг в друга камни и палки. На видео указано, что оно было снято на высоте 5104. На одном из китайских сайтов также указывают, что его опубликовали в середине декабря.

30 декабря в Минобороны Индии заявили, что Китай продолжает усиливать свои позиции у границ, что может привести к повторной эскалации конфликта. Индийская сторона призвала провести очередной раунд переговоров.

Между Пекином и Нью-Дели существует договоренность, что военные обеих стран отказываются применять огнестрельное оружие для сохранения жизни солдат. Однако 16 июня в этом районе десятки солдат индийской армии погибли во время столкновения с применением палок и камней. В Нью-Дели считают, что это произошло в результате попытки китайской стороны в одностороннем порядке изменить статус-кво. Индийские СМИ писали о 43 пострадавших и погибших китайцах.

Сейчас две самые населенные страны мира — Индию и Китай — разделяет условная линия, получившая название «линия Макмагона» (по имени секретаря по иностранным делам Британской Индии, который предложил создать эту границу в 1914 году). Индия признала существующую границу, а Китай — нет, о чем было сообщено в официальной дипломатической ноте в 1959 году.

После этого неоднократно предпринимались попытки решить проблему: два китайско-индийских соглашения — от 1993 и 1996 годов — были безрезультатными. Спорными остаются два участка приграничной территории: в северо-восточной части Кашмира и на севере штата Аруначал-Прадеш.

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Солдаты ведут ожесточенные бои и бросают друг в друга камни и палки.
 
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