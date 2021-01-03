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На МКАД в районе улицы Ландера насмерть сбили пешехода, выбежавшего на дорогу

03.01.2021 21:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

 

ДТП со смертельным исходом случилось вечером 3 января на МКАД. Погиб мужчина.

На МКАД в районе улицы Ландера насмерть сбили пешехода, выбежавшего на дорогу

На 24-м километре внутреннего кольца в районе улицы Ландера 42-летний водитель легкового «Хёндэ» в раскраске Яндекс.Такси сбил мужчину, который пересекал проезжую часть в неустановленном месте.

Пешеход от полученных травм скончался на месте. Личность погибшего устанавливается.

Как сообщает Следственный комитет, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК — нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

На МКАД в районе улицы Ландера насмерть сбили пешехода, выбежавшего на дорогу

 
 
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  ДТП со смертельным исходом случилось вечером 3 января на МКАД. Погиб мужчина.
 
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