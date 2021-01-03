На МКАД в районе улицы Ландера насмерть сбили пешехода, выбежавшего на дорогу

ДТП со смертельным исходом случилось вечером 3 января на МКАД. Погиб мужчина.





На 24-м километре внутреннего кольца в районе улицы Ландера 42-летний водитель легкового «Хёндэ» в раскраске Яндекс.Такси сбил мужчину, который пересекал проезжую часть в неустановленном месте.

Пешеход от полученных травм скончался на месте. Личность погибшего устанавливается.

Как сообщает Следственный комитет, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК — нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.



